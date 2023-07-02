У ресторані "Барбарис" в місті Кременчук Полтавської області розгорівся скандал. Українському військовому відмовили увійти до закладу через його камуфляж. Про це повідомив місцевий телеграм-канал.

Зауважується, що військовослужбовець, який захищає Україну, бажав зайти в ресторан на чашку кави, але його не пустили до закладу через зовнішній вигляд, пояснивши це внутрішніми правилами.

Те, що ви військові, це дуже добре. Але в наш заклад у військовій формі заходити не можна, - сказала представниця закладу.

Після тривалих суперечок військового все ж пустили до закладу, але попередили, що за ним стежитимуть.