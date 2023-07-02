Кремль заплатив ПВК "Вагнер" за держконтрактами 858 млрд рублів [ Редагувати ]
ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина отримала понад 858 млрд рублів ($10 млрд) у рамках укладених із державою контрактів. Ще 845 млрд рублів ($9,7 млрд) отримав холдинг Пригожина "Конкорд". Про це заявив пропагандист Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели" на телеканалі "Россия 1".
Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций.
Цього тижня президент росії володимир путін визнав, що держава оплачувала діяльність групи "Вагнера". За його словами, з травня 2022 року до травня 2023 року ПВК "Вагнер" отримала 86 млрд 262 млн рублів на грошове утримання бійців та стимулюючі виплати.
путін також заявив, що власник компанії "Конкорд" Євген Пригожин заробив за цей період 80 млрд рублів, завдяки поставок харчів для військових через "Военторг".
До заколоту Пригожина російський режим неодноразово заявляла, що ПВК "Вагнер" жодним чином не пов'язана з державою.
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