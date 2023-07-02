У Краснодарському краї рф стався вибух поблизу військового аеродрому [ Редагувати ]
У росії в Краснодарському краї стався вибух поблизу військового аеродрому. На місці утворилася величезна воронка.
Про це повідомляє Тelegram-канал Baza.
Інцидент стався в Приморську-Ахтарську.
За даними ЗМІ, розмір вирви становить 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів глибиною.
Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Що стало причиною вибуху - поки невідомо. Постраждалих і руйнувань немає.
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