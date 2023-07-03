Німеччина та Данія передають Україні десятки Leopard [ Редагувати ]
Україна в рамках військової допомоги отримає від Німеччини та Данії танки Leopard 1A5 вже найближчими тижнями.
Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За словами голови німецького Міноборони, наразі його країна надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в рамках Євросоюзу.
Також німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових, додав Пісторіус.
"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями. Крім того, у травні ми щойно підготували новий пакет допомоги у розмірі 2,7 мільярда євро, який включає додаткові терміново необхідні озброєння, такі як системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM", - розповів міністр оборони.
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Збройні сили України отримали: 2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 1), 16 вантажівок Zetros, 2 тягачі 8x8 HX81 та 2 напівпричепи, 300 тисяч наборів першої допомоги.
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