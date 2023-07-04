Козак, що їздить містом на білому коні. Це не славетна минувшина, а сучасність у Черкасах. Вершник - Володимир Грабов. Чоловік уперше виїхав на міські дороги обласного центру після повномасштабного вторгнення. Прагнув підбадьорити українців і нагадати про силу пращурів. Чи вдалося - подивіться!

Вуличками, поміж машин, верхи на коні рухається до свого двору Володимир. 19-річна кобила Гала тупцює - хода міськими вулицями їй до вподоби.

Главне, шо вона не боїться машин, якщо тіки шось геть здорово, то може, а в основному нормально, це ж роки треніровок.

Поряд захоплено завмирають випадкові перехожі.

Тетяна, жителька Черкас:

Дуже потрібно, аби по селам були і корови, і коні і овечки, то це наша Україна, а так пересіли всі на лімузіни і якось сумно воно.

Володимир вправно запрягає Галу, бо ж далі - поїздка на бричці.

Разом із товаришем Іваном - обидва у козацькому вбранні - чоловіки у компанії Гали вирушають у центр міста.

Дорогою кобила поводиться чемно - зупиняється на світлофорах та не порушує правил руху. Водії та перехожі реагують на такий транспорт по-різному.

У сідлі Володимир з дитинства, а вперше в образі козака виїхав верхи у у місто після повномасштабного вторгнення рашистів.

Володимир Грабов, житель Черкас:

Хотілось чимось помогти, чим міг, вирішив взяти прапор та піднімать бойових дух, так сказать, це була перша ідея, а потом я вже їздив в город на базар, по своїм господарським ділам, на транспорті мені довго, а так сам собі сів, сам собі доїхав.

Іван, який часом приєднується до приятеля, переконаний - такі перформанси - потрібні.

Іван Забабаха, друг Володимира:

Молоде покоління треба виховувати в дусі своєї держави, мови, культури, це дає рецепт повноцінної нації. Старе покоління живе тими пережитками, а от молоді це дуже потрібно.

Бричкою чи верхи. Володимр налаштований і далі виїжджати в місто. А для містян козак на білому коні - то символ та гарний знак.