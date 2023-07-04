Ротань тренуватиме олімпійську збірну України з футболу до Олімпіади-2024 [ Редагувати ]
Руслан Ротань тренуватиме молодіжну збірну України з футболу на Іграх-2024, але після завершення Євро-2023 команда отримає нового тренера. Про це повідомила Українська асоціація футболу.
2 липня молодіжна збірна України, перемігши Францію (3:1) у чвертьфінальному матчі Євро-2023 (U-21), не лише здобула путівку до півфіналу, а й уперше в історії виборола для нашої країни право виступити на футбольному турнірі Олімпіади.
В УАФ нагадали, що 22 грудня 2022 року на засіданні Виконавчого комітету УАФ затвердили рішення подовжити контракт з головним тренером молодіжної збірної України U-21 Русланом Ротанем. У протоколі засідання також було зазначено:
У разі успішного виступу на Євро-2023, а саме - здобуття олімпійської ліцензії, у контракті передбачена опція автоматичного продовження до завершення Олімпіади-2024, представництво на якій від Європи визначатиметься під час Євро-2023.
Таким чином, після завершення циклу Євро-2023 (U-21) молодіжна збірна України (гравці 2000 року народження й молодші) набуває статусу олімпійської, готуватиметься до Олімпіади-2024 й виступатиме на ній під керівництвом Руслана Ротаня.
Щоправда, у турнірі Ігор, згідно з регламентом, можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки з 18-х футболістів лише трьох виконавців, які старші цього віку.
Натомість наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту, Євро-2025 (U-21), у кваліфікації якого нашими суперниками є команди Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу, із вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України (гравці 2002 року народження і молодші) під керівництвом нового тренерського штабу.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Руслана Ротаня призначили в.о. головного тренера збірної України з футболу.
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