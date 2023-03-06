Ротань назвав склад збірної України на матч відбору Євро-2024 проти Англії [ Редагувати ]
Виконувач обов’язків головного тренера національної команди України Руслан Ротань оголосив список з 26-ти гравців, викликаних на березневий збір для підготовки та участі в першому матчі відбору Євро-2024 - проти Англії, який відбудеться 26 березня на лондонському стадіоні "Вемблі".
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва - "Шахтар" Донецьк).
Захисники: Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва - "Дніпро-1" Дніпро).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва - "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).
Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).
Також тимчасовий керманич синьо-жовтих визначив резерв збірної, до якого ввійшли 13 виконавців. У разі можливих ушкоджень футболісти з резервного списку можуть поповнити основну групу.
Резервний список:
Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").
Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — "Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошніченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні.
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