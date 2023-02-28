Руслана Ротаня призначили виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Угода з Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким проводить адміністрація УАФ.

Ротань працюватиме тренером збірної України у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії (26 березня).

Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини з Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Ротань продовжив контракт з УАФ щодо роботи головним тренером у збірній Україні U21 до кінця молодіжного чемпіонату Європи-2023 з опцією продовження у разу кваліфікації команди на Олімпіаду. При цьому Ротань також знайшов інше місце роботи, підписавши контракт з "Олександрією". Таким чином, на момент роботи Ротаня зі збірною України, він поєднуватиме одночасно три посади:

в.о. тренера збірної України - на матч проти збірної Англії;

головний тренер збірної України U21;

головний тренер "Олександрії".

Руслан Ротань за національну збірну України зіграв 100 матчів, забив 8 голів. Серед його спортивних досягнень: фіналіст Ліги Європи (2015), чемпіон України (2007), володар Кубка України (2006, 2007), володар Суперкубка України (2006, 2007), чвертьфіналіст чемпіонату світу (2006).

Нагадаємо, у січні колишній головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков призначений на посаду головного тренера збірної Вірменії.