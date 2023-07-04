Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про зміну української стратегії на цьому етапі наступу.

За його словами, наразі Сили оборони більше зосереджено на виснаженні армії рф, а не просуванні вперед.

СОУ на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено - більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком.

В останні дні і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент Володимир були змушені коментувати публікації в західній пресі про "повільний" наступ ЗСУ.

Залужний зокрема заявив, що Україна наступає без переваги у повітрі, не маючи сучасних винищувачів. За його словами західні країни ніколи б не наважились атакувати ворогав без повітряної переваги.