США, Велика Британія та Франція - три ядерні держави НАТО - попередили владу рф, що завдадуть удару російським силам звичайною зброєю, якщо російські війська застосують тактичну ядерну зброю проти України. Про це пише The Financial Times.

Як зазначає видання, після цих попереджень президент росії володимир путін впродовж кількох місяців публічно не згадував про тактичну ядерну зброю.

Люди, близькі до Кремля, стверджують, що путін вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть росії переваги, а ядерний удар, найвірогідніше, перетворить окуповані регіони "на опромінену пустку і мало допоможе просуванню російських військ".

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні президент рф Володимир Путін час від часу натякає на можливе застосування ядерної зброї. У вересні він наголошував, що ці заяви - "не блеф". Пізніше він, однак, сказав, що росії "не має сенсу жодного - ані політичного, ані військового" завдавати ядерного удару по Україні.

Як пише The Financial Times, лідер КНР Сі Цзіньпін також особисто попередив президента путіна щодо неприпустимості застосування ядерної зброї в Україні.