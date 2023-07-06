У Києві пролунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
В четвер, 6 липня, на лівому березі Києва було чутно вибухи. Повітряна тривога у столиці не була оголошена. Про це повідомили у Київській міській військові адміністрації.
Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно!
Містян просять зберігати спокій.
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