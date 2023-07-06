Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Болгарії: про що говорили [ Редагувати ]
У четвер, 6 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з паном прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.
Головний акцент наших переговорів, звичайно, безпека наших країн та всієї нашої Європи, оборонна підтримка й оборонна співпраця. Фундаментальний пріоритет – енергетика та посилення нашої єдності в Європі.
"Дякую за переговори!", - підсумував президент.
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