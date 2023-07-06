Україна випередила росію за кількістю танків. Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки у Німеччині, який веде базу Ukraine Support Tracker, та аналітичного проекту Oryx.

Дані довоєнних арсеналів країн агентство взяло зі щорічного бюлетеня Military Balance, який випускається Міжнародним інститутом стратегічних досліджень з 1959 року.

Згідно з цими даними, росія розпочала вторгнення в Україну, маючи майже 3,5 тисячі танків, але за 16 місяців війни, за даними Oryx, втратила трохи більше двох тисяч одиниць важкої техніки, включаючи 545 танків, які захопили ЗСУ.

Україна на момент російського вторгнення мала майже тисячу танків. Oryx підтвердив, що за час війни ЗСУ втратили понад 550 танків, однак ці втрати вдалося поповнити, у тому числі за рахунок захоплених російських танків, а також поставок країн Заходу.

За інформацією Кільського інституту, з початку вторгнення Україні передали 471 танк, ще 286 прибудуть до України пізніше.

Таким чином, на даний момент Україна має приблизно 1 500 танків (проти 987 до війни), а рф - 1 400 (проти 3 400).

За час повномасштабної війни Україна спромоглася скоротити розрив з росією у ствольній артилерії (калібру 152...155 мм) та реактивних системах залпового вогню. У росії зараз 1 900 важких артилерійських гармат і 841 система РСЗВ, в України - 1 100 і 427 відповідно.

При цьому росія має абсолютну перевагу в авіації (не потрапила в інфографіку).

Bloomberg зазначає, що до даних Кільського інституту та Oryx потрібно ставитися з обережністю, оскільки ця інформація збирається за відкритими джерелами і жодна зі сторін конфлікту не повідомляє про власні втрати. Крім того, невідомо, скільки військової техніки виготовила росія під час війни.

Дані Bloomberg підтверджують оцінки, які цього тижня дав начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін. Він заявив, що російська армія втратила половину бойового потенціалу в Україні, зокрема 2,5 тисячі танків.

Нагадаємо, Україна може отримати сучасні танки від Ізраїлю.