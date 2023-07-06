Ще більше "Петріотів". Україна сподівається отримати додаткові американські зенітно-ракетні комплекси, щоби убезпечити ще більшу територію. Хто може надати зенітні ракетні комплекси і куди їх направлять насамперед? Розбиралась наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Перші "Петріоти" запрацювали в Києві у квітні. Це був переломний момент в обороні столиці. Бо жоден інший комплекс ППО не міг збивати балістичні ракети типу російських "Іскадер" та "Кинжал". На відміну від крилатих, такі ракети летять не паралельно землі, а підіймаються високо вгору і звідти з великою швидкістю атакують ціль.

Томмі, командир вогневого підрозділу (Нідерланди):

Система озброєння "Петріот" перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та повітряні загрози, такі як літаки та гелікоптери. І робить це за допомогою радіолокаційної системи, яка направляє ракети на ціль і знищує її.

Ці системи, хоч і масивні, та доволі маневрені. А ще - швидко приводяться в боєготовність і можуть стріляти одразу по кількох мішенях одночасно. І українці майстерно опанували цей складний механізм, це визнали не лише інструктори, а й помітила західна преса.

Від балістичних ракет надто складно захиститись, і українці не могли їх збивати раніше тією зброєю, яку мали в наявності. Але тепер в них є американські "Петріоти". І виглядає, що вони працюють дуже добре в руках українців проти балістичних ракет. І це доводить, що "Петріоти" стануть проблемою для росіян.

Втім, якщо Київ - під парасолькою "Петріотів", то інші міста України - не так захищені як столиця.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі - стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно і абсолютно можливо.

Президент повідомив про формування "коаліції Петріот", мовляв, вже почалися перемовини із Німеччиною, Нідерландами та Данією щодо передачі додаткових установок. Берлін вже надав Україні системи ППО - дві Iris-T та одну "Петріот". І в принципі, має ще запас "Петріотів", якими може поділитися без шкоди для власної безпеки. Поки що Німеччина обіцяє додаткові ракети для української ППО.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Зараз особливо важливе те, що ми надали для протиповітряної оборони. Бо російська федерація так багато атакує літаками, крилатими та балістичними ракетами. Наш внесок допомагає Україні уникнути їх, щоб країна продовжувала чинити опір.

Окрім Німеччини, "Петріотами" можуть поділитися Іспанія та Нідерланди. Обидві країни надавали свої системи ППО для чергування на кордоні Туреччини та Сирії - в рамках операції НАТО. Іспанський "Петріот" - досі на базі в Інджирліку, попередньо до кінця цього року. Але цілком можливо забрати його раніше, тим паче, що Мадрид - надійний соратник Києва.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хочу, щоб Іспанія знала, ви дійсно допомагаєте рятувати життя українців, захищати наші міста, невеличкі містечка, села, наші домівки від російського терору.

Серед ближчих європейських сусідів, "Петріотами" запасаються румуни. З початку повномасштабної війни вони закупили чотири системи. Ще три надійдуть до 2026-го року. І поки "Петріоти" стоять без роботи під мирним румунським небом, могли би вже допомагати Києву зупиняти росіян.

Для повного перекриття неба над Україною, потрібно 50 систем "Петріот" - підрахувала українська влада. Але досвід Києва показує, що навіть одна чи дві установки важливі для збереження життя людей та захисту важливої інфраструктури. Тим паче, коли ворог продовжує цілити по цивільних об'єктах.

Насамперед додаткової ППО потребують східні міста, які зазнають постійних обстрілів. Це Харків, Дніпро, Запоріжжя. На заході України захисту вимагають пункти логістики. А взагалі - що більше "Петріотів" отримає ЗСУ, то потужнішою можна зробити мережу протиповітряної оборони України. Коли вона працюватиме як один механізм з усіма іншими засобами ППО - ближнього та середнього радіусу дії.