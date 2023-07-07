Поліція Словаччини розпочала кримінальне розслідування стосовно групи осіб, що на травневому з'їзді використовували символіку, пов'язану з ідеологією Радянського Союзу, включаючи портрет Йосипа Сталіна. Про це повідомляє Actuality.

У травні в місті Банська Бистриця відбувся з'їзд комуністичної організації, під час якого були використані символи, пов'язані з ідеологією Радянського Союзу, зокрема червона радянська зірка з серпом і молотом, а також були виставлені портрети відомих радянських політичних діячів, таких як Ленін і Сталін, та зображення, пов'язані з комуністичним режимом у колишній Чехословаччині.

6 липня стало відомо, що поліція розпочала розслідування щодо використання символіки тоталітарного режиму під час конгресу, після заяви, поданої громадським об’єднанням Post Bellum SK, яке займається дослідженням історії ХХ століття та злочинів комуністичного режиму.

Представники об’єднання повідомили, що отримали письмове повідомлення від поліції, в якому зазначено, що на їхню заявку було розпочато кримінальне провадження стосовно висловлення симпатій до руху, спрямованого на обмеження фундаментальних прав і свобод.

Речниця поліції підтвердила, що проводяться слідчі дії з цього питання, і в даний час встановлюється кваліфікація порушення. "Оскільки попередні процедури згідно з законом є конфіденційними, на даному етапі розслідування ми не можемо надавати додаткову інформацію", - зазначила вона.