В компанії "Енергоатом" попереджають про нову загрозу, пов'язану з діяльністю російських спеціалістів на Запорізькій атомній електростанції, яка знаходиться в тимчасово окупованому місті Енергодар. Окупанти надали управління об'єктом недосвідченими фахівцями з росії. Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що на посаду керівника зміни одного з енергоблоків було призначено працівника, який раніше працював на Балаковській атомній електростанції. Однак, його стаж роботи становить всього сім місяців. У той же час, ця посада вимагає значно більшого досвіду, оскільки передбачає оперативне керівництво реактором.

Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян, - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти своїми діями створюють нову загрозу для безпеки світу. У зв'язку з цим у компанії відзначають необхідність негайного повернення контролю над електростанцією законному оператору "Енергоатому".