У рф стався вибух на заводі вибухових речовин: є загиблі [ Редагувати ]
У Чапаєвську, розташованому в Самарській області рф, сталася вибухова подія на заводі під назвою "Промсинтез", який спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Цю інформацію повідомляє агентство ТАСС.
Внаслідок вибуху на заводі загинули шестеро людей, а ще двоє отримали травми.
За отриманими даними, вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. Важливо відзначити, що після вибуху виникла пожежа.
Варто зазначити, що завод "Промсинтез" на цей момент є одним із найбільших виробників вибухових речовин у росії та країнах СНД.
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