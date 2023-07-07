У Чапаєвську, розташованому в Самарській області рф, сталася вибухова подія на заводі під назвою "Промсинтез", який спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Цю інформацію повідомляє агентство ТАСС.

Внаслідок вибуху на заводі загинули шестеро людей, а ще двоє отримали травми.

За отриманими даними, вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. Важливо відзначити, що після вибуху виникла пожежа.

Варто зазначити, що завод "Промсинтез" на цей момент є одним із найбільших виробників вибухових речовин у росії та країнах СНД.