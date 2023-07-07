Голова Золотоніської Районної державної адміністрації Ірина Тернова найближчим часом може бути звільнена зі своєї посади, після численних скандалів із розтратою гуманітарної допомоги та зриву підготовки укриттів. Таку думку висловила Голова ГО "Мені не байдуже", депутат Золотоніської міської ради Оксана Гіщина в статті.

"Голову Золотоніської РДА І.Тернову – знімуть. Це майже доконаний факт. Почались ґрунтовні перевірки роботи Голови РДА по всім фронтах. Починаючи від прикладів крадіжки гуманітарних вантажів та розподілу нафтопродуктів під час війни, і закінчуючи фактичним зривом програми підготовки укриттів та розміщення окремих підрозділів ЗСУ в районі".

На думку Оксани Гіщиної є перспектива відкриття кримінальних справ по всіх цих епізодах по відношенню до І.Тернової. Єдиним стримуючим фактором є підтримка дій Голови РДА збоку народного депутата В.Войцехівського:

"Питання чи доганятимуть її (Тернову) карними справами чи ні – це питання політичного виживання самого Войцехівського. Ірина Тернова почала розуміти, що її можуть "злити", зробивши крайньою у всіх провалах. Саме тому, вона усіма своїми діями намагається прив’язати до себе народного депутата.

Натомість Віталій Войцехівський напевно також розуміє, що якщо слідчі будуть розкручувати увесь цей клубок, то мотузочки приведуть до колишнього міського голови Золотоноші. Ні для кого не є таємницею, що насправді усіма процесами в місті керує сам Войцехівський. Не було жодного рішення по землі, розподілу комунальних коштів, залученні державних субвенцій в Золотоношу, про яку б пан депутат не був "в темі".