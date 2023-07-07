Зеленський прибув до Туреччини та розкрив плани візиту [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини у рамках свого турне країнами Європи. Зокрема, він планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомив глава української держави в Telegram.
"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відновлення України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський.
Нагадаємо, останні кілька днів президент Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне.
по темі
Туреччина готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в росії
Чехія надасть Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійдуть бойові гелікоптери та сотні тисяч боєприпасів. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
Володимир Зеленський назвав трьох улюблених рок-виконавців, пісні яких є у його плейлисті
Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії
У пʼятницю, 7 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжує роботу в Чехії