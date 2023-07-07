Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини у рамках свого турне країнами Європи. Зокрема, він планує провести переговори з колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив глава української держави в Telegram.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відновлення України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський.

Нагадаємо, останні кілька днів президент Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне.