Ворог продовжує мінування ЗАЕС - ГУР [ Редагувати ]
Продовжується мінування Запорізької атомної електростанції та інших об'єктів на її території з боку окупантів. Спостерігається постачання мін та вибухових матеріалів на територію ЗАЕС. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
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