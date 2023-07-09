В наслідок сьогоднішньої пожежі на АЗС є троє постраждалих. Двох госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі", - повідомив мер.

Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.

"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.