Пожежа на АЗС в Києві: є постраждалі - Кличко [ Редагувати ]
В наслідок сьогоднішньої пожежі на АЗС є троє постраждалих. Двох госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє в Telegram мер столиці Віталій Кличко.
"Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі", - повідомив мер.
Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.
"Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці", - додав Кличко.
Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа.
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