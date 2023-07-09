У Києві на Броварському проспекті палає АЗС (відео) [ Редагувати ]
У Києві на Броварському проспекті спалахнула сильна пожежа.
Користувачі соцмереж пишуть, що на Броварському проспекті 31/33 палає автозаправна станція KLO. Проспект перекрили.
Повідомляється, що в АЗС врізався автомобіль.
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