Дипломатичне турне президента. Володимир Зеленський - напередодні Вільнюського саміту - відвідав одразу кілька країн-партнерів: Болгарію, Чехію, Туреччину. Аби заручитися підтримкою колег і отримати дороговкази, що потрібно зробити аби увійти до блоку за пришвидшеною процедурою. Повернувся президент не лише з обіцянками. Чим викликав бурхливу реакцію прокремлівських блогерів.

Які головні меседжі міжнародних партнерів отримала Україна за два дні до саміту і чим потішили партнери? Дивіться в матеріалі Анни Басової.

Дипломатичне турне Володимира Зеленського почалося з Болгарії. На летовищі Софії, куди президентський літак прибув 6-го липня, його особисто зустрічала міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель. Політики тиснуть йому руку, військові - віддають честь. Потому спецавтомобілем Зеленського везуть до болгарського уряду.

Там на президента вже чекав болгарський прем'єр-міністр Николай Денков. На порядку денному - чимало тем для переговорів. Найважливіша - євроатлантичні перспективи України та збройна підтримка Болгарії. Адже торік саме ця країна несподівано стала одним із ключових постачальників боєприпасів і пального для українських армійців. Бо ще з радянських часів є провідним виробником артилерії та стрілецької зброї у регіоні.

Володимир Зеленський, Президент України:

Обговорили оборонну допомогу, яку Болгарія надає нашій країні, конкретні деталі передачі поточного оборонного пакета. Розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів. Ми дуже дякуємо за це.

Але так було не завжди. Торік навесні офіційна Софія відмовилася постачати боєприпаси для ЗСУ. Причина - позиція соціалістів, які входили до провладної коаліції. На додачу їх підтримав проросійський президент Румен Радєв. Він і досі не хоче надавати Україні зброю. Тож під час особистої зустрічі український керманич присоромив його на камеру.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ви б сказали: "путін, будь ласка, захопи болгарську територію? Ні, ви як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю".

Та все ж поїхав Зеленський із Болгарії з хорошими новинами. Адже та пообіцяла посприяти повоєнному відновленню України та співпрацювати в енергетичній галузі. А головне - тамтешній парламент підтримав членство України в НАТО.

Із Софії президент вирушив до Праги. З міркувань безпеки чеський урядовий літак, яким Зеленського доставили до столичного летовища, супроводжували два борти чеських ВПС.

А вже в урядовій адміністрації на нього чекали президент Петер Павел і прем'єр-міністр Петер Фіала. Чехія з першого дня надає Україні всебічну підтримку та прийняла в себе чимало біженців. Цього разу лідери підписали меморандум про співпрацю - передусім у військово-технічній галузі. Офіційна позиція Праги - Україні місце і в ЄС, і в НАТО.

Петер Павел, президент Чехії:

Як тільки закінчиться війна, Україна повинна розпочати переговори про вступ до НАТО. Це - в інтересах Чехії. Адже це ж і про нашу безпеку, економічне процвітання та стабільність у регіоні в цілому.

Петер Фіала, прем'єр-міністр Чехії:

Я не знаю - і ніхто не знає - коли закінчиться ця війна. Але впевнений в тому, що сила і відвага українського народу переважить російського агресора. І це вкрай важливо, адже безпека України - це безпека цілої Європи.

Уже найближчим часом Київ отримає від Праги додаткові ударні гелікоптери та великокаліберні боєприпаси. І ще 16 самохідних гаубиць Зузана від Словаччини - про це стало відомо по завершенні зустрічі Володимира Зеленського зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою. Окрім того, Україна і Словаччина невдовзі розпочнуть спільне виробництво самохідних установок. Окрім того, Братислава воліє допомогти Києву у розмінуванні територій. І виступає за конкретні кроки для України на шляху до НАТО.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я вважаю, що поки не вирішено питання Швеції й не вирішено питання України щодо запрошення, я вважаю, в цьому мало єдності. І це є загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів, або хоча б якихось кроків до наближення до цього позитиву.

Зузана Чапутова, президент Словаччини:

Я сподіваюся і вірю, що на саміті у Вільнюсі ми дамо Україні бачення майбутнього членства в НАТО. Звісно, за умови виконання всіх вимог, і передусім - закінчення війни, яку розв'язала росія.

Та чи не найбільш знаковою стала поїздка президента до Туреччини. З її очільником Реджепом Ердоганом Володимир Зеленський зустрівся у Стамбулі. Адже саме через цей порт проходить експорт українського збіжжя, а турецька сторона - один з учасників зернової угоди. А ще це одна з небагатьох країн, що не запровадила всебічні санкції проти росії та не закрила з нею повітряний простір. Та невдовзі теплі відносини з москвою можуть охолонути.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Немає жодних сумнівів у тому, що Україна заслуговує на членство в НАТО. І користуючись нагодою, ще раз наголошую, щоб мене почули усі - від настання справедливого миру ніхто не програє. А коли це все справдиться, наші будівельні підрядники допоможуть українським колегам усе відновити.

Володимир Зеленський, Президент України:

Дуже важливо, щоб ми почали так діяти з партнерами, щоби життя зернового коридора, а значить, і життя інших людей на інших континентах, включаючи Африку й Азію, щоб ці життя не залежали від настрою, з яким прокинувся президент російської федерації.

Додому Володимир Зеленський повертався не сам. Разом із ним до України вилетіли легендарні "азовці" - бійці, що командували обороною комбінату "Азовсталь" у Маріуполі. Та за попередніми домовленостями Анкари та москви мали залишатися в Туреччині до завершення війни. Ворожі телеграм-пабліки обурилися віроломством Туреччини та вибухнули реакціями. Найпристойніша з яких: "Навіщо нам медведчук?"