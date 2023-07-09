Горді сини України! Сьогодні ми розкажемо про неймовірно сильного духом і тілом бійця з Кіровоградщини. Михайло Берега став на захист нашої країни ще у 2014. За рік боїв - під Дебальцевим отримав важке поранення. Лікарі не давали йму навіть обнадійливих прогнозів. Та чоловік не здався.

І щодня працює над собою. Бо усі обмеження, переконує, це лише умовності. Дивімося.

Включаю і відшліфовую. Відшліфовую повністю поверхню.

Так Михайло виготовляє вироби з деревини у своїй майстерні. Її облаштував лише цьогоріч.

Майструє кухонні дощечки, ключниці, вішалки.

Михайло Берега, ветеран АТО:

Спочатку там в шкільні роки все це майстрував, а потім після війни думав, чим зайнятись, щоб якийсь мати дохід помимо військової пенсії. І колись так в прекрасний момент співпало, дружина каже: дощечка зламалась, треба нову купити, кажу: навіщо купувати, якщо я можу сам зробити, зможеш - зможу, і так з дощечки у мене все почалось.

А далі пішли лавочки, підставки для взуття та квіткові полички.

Зробив, зміг, не думав, що в мене вийде, але взяв, зробив, наполегливий, дружина оцінила, сказала: супер, зайшов в гараж - бомба, для мене це полегшення.

Спочатку для дружини, рідних та друзів. А нині приймає замовлення від усіх охочих. І мріє обладнати майстерню новими додатковими верстатами.

Наталя Берега, дружина ветерана АТО:

Кожній хазяйці потрібне таке міцне, найголовніше - міцне.

Михайло - ветеран АТО. На захист України став ще у 2014 році.

Михайло Берега, ветеран АТО:

Я працював в Києві на висоті фасадчиком, мені раз повістка прийшла, другий раз, третій раз, і я кожного разу їздив, комісію проходив, потім чекав дзвіночка, директор мені сказав: або ти на роботі, або там, де ти маєш бути, і я сказав, все я вас зрозумів, і я пішов до воєнкомату і сказав: я хочу служити.

Вже за рік воював під Дебальцевим.

Михайло Берега, ветеран АТО:

Коли 40 батальйон приїхав з Іловайська, а їх після Іловайського котла залишилось третина, а комплектувати 40 батальйон потрібно, то моя рота, мій командир, ми всі вступили в лави 40 батальйону "Кривбас", потім служба була в Дебальцеве.

І там невдовзі отримав тяжке поранення.

Михайло Берега, ветеран АТО:

7 лютого після закінчення бойового завдання, я спустився з криші, почистити зброю після бою. І спрацював по мені міномет 120. І вибуховою хвилею мене з голови до п'ят посікло осколками, але найбільше мені посікло спину. По спині було 28 осколків, із них 6 було в самому хребту.

Не те що ходити, сидіти не зможе - такі невтішні прогнози тоді давали медики Михайлові.

Михайло Берега, ветеран АТО:

Лікар взагалі сказав, що я "овочем" буду, я як військова людина з почуттям гумору послав його на три веселих букви прямо в палаті й сказав: я ходити буду, я все зроблю для цього, щоб стати на ноги, робити кроки й зараз над цим і працюю, не опускаю руки, займаюся.

Лікування, реабілітація, щоденні вправи. Вдома навіть облаштував собі спортзал.

Свою рідну і кохану людину - дружину Наталю - Михайло зустрів вже після поранення. Познайомились у соцмережі.

Наталя Берега, дружина ветерана АТО:

Ми зустрілися і я не знала, як вам пояснить, людей на візку я дуже рідко коли бачила, або бачила людей похилого віку, наприклад, мені було спочатку страшно, може я щось не те скажу, я старалась, як вам пояснить, тут друзі його прийшли, ми пішли дивитись футбол, там поїхали гуляти, я думала, що буде замкнутість, а все відкрито, доступно, просто як людина моя, то воно і пішло.

Вже за рік побачень, одружились - і цьогоріч на початку літа відсвяткували сім років щасливого подружнього життя.

Міцний, кремезний, незламний!

Такий Михайло і в житті, і в роботі, і у вірі в перемогу України.