Ветеран АТО виготовляє вироби з деревини після важкого поранення під Дебальцевим [ Редагувати ]
Горді сини України! Сьогодні ми розкажемо про неймовірно сильного духом і тілом бійця з Кіровоградщини. Михайло Берега став на захист нашої країни ще у 2014. За рік боїв - під Дебальцевим отримав важке поранення. Лікарі не давали йму навіть обнадійливих прогнозів. Та чоловік не здався.
І щодня працює над собою. Бо усі обмеження, переконує, це лише умовності. Дивімося.
Включаю і відшліфовую. Відшліфовую повністю поверхню.
Так Михайло виготовляє вироби з деревини у своїй майстерні. Її облаштував лише цьогоріч.
Майструє кухонні дощечки, ключниці, вішалки.
Михайло Берега, ветеран АТО:
Спочатку там в шкільні роки все це майстрував, а потім після війни думав, чим зайнятись, щоб якийсь мати дохід помимо військової пенсії. І колись так в прекрасний момент співпало, дружина каже: дощечка зламалась, треба нову купити, кажу: навіщо купувати, якщо я можу сам зробити, зможеш - зможу, і так з дощечки у мене все почалось.
А далі пішли лавочки, підставки для взуття та квіткові полички.
Зробив, зміг, не думав, що в мене вийде, але взяв, зробив, наполегливий, дружина оцінила, сказала: супер, зайшов в гараж - бомба, для мене це полегшення.
Спочатку для дружини, рідних та друзів. А нині приймає замовлення від усіх охочих. І мріє обладнати майстерню новими додатковими верстатами.
Наталя Берега, дружина ветерана АТО:
Кожній хазяйці потрібне таке міцне, найголовніше - міцне.
Михайло - ветеран АТО. На захист України став ще у 2014 році.
Михайло Берега, ветеран АТО:
Я працював в Києві на висоті фасадчиком, мені раз повістка прийшла, другий раз, третій раз, і я кожного разу їздив, комісію проходив, потім чекав дзвіночка, директор мені сказав: або ти на роботі, або там, де ти маєш бути, і я сказав, все я вас зрозумів, і я пішов до воєнкомату і сказав: я хочу служити.
Вже за рік воював під Дебальцевим.
Михайло Берега, ветеран АТО:
Коли 40 батальйон приїхав з Іловайська, а їх після Іловайського котла залишилось третина, а комплектувати 40 батальйон потрібно, то моя рота, мій командир, ми всі вступили в лави 40 батальйону "Кривбас", потім служба була в Дебальцеве.
І там невдовзі отримав тяжке поранення.
Михайло Берега, ветеран АТО:
7 лютого після закінчення бойового завдання, я спустився з криші, почистити зброю після бою. І спрацював по мені міномет 120. І вибуховою хвилею мене з голови до п'ят посікло осколками, але найбільше мені посікло спину. По спині було 28 осколків, із них 6 було в самому хребту.
Не те що ходити, сидіти не зможе - такі невтішні прогнози тоді давали медики Михайлові.
Михайло Берега, ветеран АТО:
Лікар взагалі сказав, що я "овочем" буду, я як військова людина з почуттям гумору послав його на три веселих букви прямо в палаті й сказав: я ходити буду, я все зроблю для цього, щоб стати на ноги, робити кроки й зараз над цим і працюю, не опускаю руки, займаюся.
Лікування, реабілітація, щоденні вправи. Вдома навіть облаштував собі спортзал.
Свою рідну і кохану людину - дружину Наталю - Михайло зустрів вже після поранення. Познайомились у соцмережі.
Наталя Берега, дружина ветерана АТО:
Ми зустрілися і я не знала, як вам пояснить, людей на візку я дуже рідко коли бачила, або бачила людей похилого віку, наприклад, мені було спочатку страшно, може я щось не те скажу, я старалась, як вам пояснить, тут друзі його прийшли, ми пішли дивитись футбол, там поїхали гуляти, я думала, що буде замкнутість, а все відкрито, доступно, просто як людина моя, то воно і пішло.
Вже за рік побачень, одружились - і цьогоріч на початку літа відсвяткували сім років щасливого подружнього життя.
Міцний, кремезний, незламний!
Такий Михайло і в житті, і в роботі, і у вірі в перемогу України.
по темі
Тепер свої навички з аеророзвідки вони використовують для того, щоб допомогти фермерам обробляти поля. За їхньою роботою спостерігала Вікторія Балицька.
Вулицями міста проїхалися рідні безвісти зниклих бійців і військовополонених. Таким чином вирішили привернути увагу суспільства до долі їхніх близьких.
У регіонах, які межують з Білоруссю, продовжують нарощувати систему інженерних загороджень: зводять додаткові протитанкові укріплення та мінують поля. Моя колега Сніжана Сидорук побувала на позиціях тероборони на Волині. Там варту несе бойова бригада з Луганщини.
Командири "Азова" хочуть повернутися на фронт. Про це один з них - Денис Прокопенко - заявив у Львові, куди прибув із Туреччини разом зі чотирма побратимами. До Львова "азовців" напередодні привіз Президент Володимир Зеленський.
Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування?
Подружжя пережило окупацію та відмовляється покидати домівку, навіть попри те, що вона геть розбита через ворожі обстріли. Аби повернути до цього будинку електроенергію, фахівцям знадобилося близько шести місяців.