Футбольна зірка Ліонель Мессі поділився своїми думками про своє майбутнє в національній збірній Аргентини. Капітан "альбіселесте" заявив, що він вже досягнув багатьох успіхів і, зважаючи на свій вік, незабаром закінчить свою кар'єру у збірній команді. Про це повідомляє видання Goal.

Якщо чесно, я не знаю, коли завершу в збірній. Думаю, це станеться в момент, коли має статися. Останнім часом я досяг всього, тому тепер залишається тільки насолоджуватися. Бог підкаже, коли настане правильний момент, щоб піти. Упевнений, це станеться скоро. Це логічно, враховуючи мій вік, - сказав футболіст.

Мессі також додав, що він не знає точно коли настане цей момент.

Я рухаюся з кожним днем, насолоджуюся всім тим прекрасним, що мене оточує. Нам у збірній довелося пройти через важкі часи, але тепер вдалося виграти чемпіонат світу і Кубок Америки. Пора насолоджуватися.

Нагадаємо, син Андрія Шевченка Крістіан Шевченко, який пішов по стопах зіркового батька і став футболістом, познайомився з кумиром мільйонів молодих спортсменів - Ліонелем Мессі.