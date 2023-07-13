Верховна Рада України схвалила легалізацію медичного канабісу. Відповідний законопроект №7457 було підтримано у першому читанні. Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк.

Законопроект, як засвідчує його назва, має на меті легалізувати використання рослин роду конопель (канабіс) в медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях. Основна мета полягає в створенні умов для збільшення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), що виникають внаслідок війни.

Планується обмежена легалізація канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканнабінолу (ТГК) - першої та єдиної на сьогоднішній день каннабіноїду, що дозволений для медичного застосування в деяких країнах.

Варто зазначити, що препарати на основі синтетичного ТГК вже використовуються в декількох західних країнах для зменшення побічних ефектів хіміотерапії при раку. Дослідження підтверджують їх ефективність у лікуванні глаукоми, синдрому Туретта, шизофренії, різних психозів, фантомного болю, нейропатичного болю та інших захворювань.