Під Києвом вигорів елітний ресторанний комплекс (відео) [ Редагувати ]
На території елітного ресторанного комплексу Queen Country Club, розташованого в селищі Козин під Києвом, зайнялась пожежа.
Про це повідомляють в "РБК-Україна" з посиланням на спікерку ДСНС Київської області Вікторію Рубан.
За словами Рубан, пожежа горить в окремій будівлі. Причина загоряння поки невідома.
Внаслідок події постраждало двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар та був госпіталізований, а також цивільна особа - попередньо, через отруєння продуктами горіння. Від елітного заміського ресторанного комплексу залишилися лише вуглі. Вогнем охопило сам ресторан, дитячу кімнату, лазні та столові приміщення. Загоряння виникло ще о 16:06 і тільки о 20:36 його вдалося локалізували.
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