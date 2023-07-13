На території елітного ресторанного комплексу Queen Country Club, розташованого в селищі Козин під Києвом, зайнялась пожежа.

Про це повідомляють в "РБК-Україна" з посиланням на спікерку ДСНС Київської області Вікторію Рубан.

За словами Рубан, пожежа горить в окремій будівлі. Причина загоряння поки невідома.

Внаслідок події постраждало двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар та був госпіталізований, а також цивільна особа - попередньо, через отруєння продуктами горіння. Від елітного заміського ресторанного комплексу залишилися лише вуглі. Вогнем охопило сам ресторан, дитячу кімнату, лазні та столові приміщення. Загоряння виникло ще о 16:06 і тільки о 20:36 його вдалося локалізували.