Актор та зоозахисник Олексій Суровцев відкрив готель для котів, що постраждали від бойових дій [ Редагувати ]
Тварини теж бувають біженцями. І часто їм, як і людям, потрібне житло. Особливо, якщо чотирилапі постраждали через бойові дії.
З першого дня повномасштабного вторгнення актор Олексій Суровцев взявся рятувати котів.
Мріяв відкрити, як сам каже, "Котель", де б тваринам було зручно, безпечно і ніщо не нагадувало про війну.
Наша знімальна група побачила, як втілилася у життя мрія актора та зоозахисника.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Ніколи в житті не подумав би, що я буду цим займатися. Звичайно, акторська діяльність, театральна діяльність, який там зоозахист.
Олексій згадує перші дні повномасштабного вторгнення - вже тоді він допомагав евакуювати людей і тварин з небезпечної території на Київщині.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Записувався в Тероборону, не взяли, дуже багато людей було. Коли підірвали Романівський міст, ми зробили цю вузеньку переправу, і декілька днів евакуювали людей. Одного дня я прочитав випадково повідомлення в Тг-каналі, що потрібно врятувати котика, якого забули при евакуації в кузові машини, у валізі. Я його знайшов, він там, дійсно, був, і виклав потім все це в інстаграм, віддав власниці.
Якось само собою порятунок тварин став його місією під час війни. Олексій почав будувати готель для своїх хвостатих підопічних. І паралельно вивчав тварин, їхню психологію та здоров'я.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Ти коли отримуєш тварину, ти не знаєш, що в ній живе. А насправді коли я з цим зіштовхнувся, я був в шоці від того, скільки інфекцій і хвороб взагалі мають в котики.
Готель для котів вийшов на п'ять зірок. Тут є окремі будиночки, лотки, іграшки. Олексій кожного пухнастого постояльця знає на ім'я. Втім зізнається: приймати всі запити фізично не може. До себе забирає лише найважчих пацієнтів.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Це у нас Пузяшка, майже рік тому мені написали повідомлення, що під магазин підкинули кицю перебинтовану, вона в крові. Я її забрав, ми почали її лікувати, почали досліджувати. Це була ракова пухлина, яка вже просто відмирала, в неї було 4 зламаних ребра, зламана лапа дуже сильно, вибиті зуби, пробите піднебіння, лікарі дали 2 місяці, як ви бачити, все добре.
Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, Олексій одразу виїхав до Херсонщини. Згадує: там чи не у кожній домівці були собаки та коти, кури та нутрії. Частину врятованих тварин чоловік передав місцевим волонтерам, із собою забрав вісім важкохворих котів.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Більшість херсонських котиків в мене зараз знаходяться на лікуванні, але декілька, наприклад, Винтик і Шпунтик - два брати, яких ми забрали просто з горища на одному з будинків - зараз їх доліковуємо, і на них вже черга стоїть, тому що це маленькі кошенята.
Готель для котів розрахований на сорок номерів. Десять додаткових місць - для утримання тварин на карантині. Всім необхідним - запевняє господар - тварини забезпечені.
Олексій Суровцев, актор, зоозахисник:
Я така людина, що я завжди вмію домовлятися, і в мене в принципі закрите питання з кормами, в мене закрите питання з наповнювачами. Звичайно, не закрите питання з ліками й лікуванням. Але шляхом того, що я облаштував тут власну ветеринарну клініку, це нам виходить трошки дешевше, ніж я б лікував в інших клініках.
У соціальних мережах користувачі прозвали Олексія "бородатою котомамулею". Бо за майже півтора року великої війни він став для своїх підопічних більше ніж просто рятувальником.
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