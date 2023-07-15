Головна ж родзинка закладу - це прилад лазерної терапії М-6: наразі він єдиний на півдні України.

Новітні технології на захисті здоров'я українських бійців. В Одесі відкрився реабілітаційний центр, де військовим допомагають відновитися після важких поранень та привести до ладу емоційний стан. Обладнання - найсучасніше: його буквально одиниці на всю країну.

В чому ж особливість та як самі пацієнти оцінюють інноваційні методики?

Піхотинець на псевдо "Хотаб" отримав важке поранення під час звільнення Херсонщини. Лікарям ледь вдалося врятувати йому руку. Позаду - довге лікування. Попереду - реабілітація. Сьогодні піхотинець вперше випробовує інноваційні технології: акватренажери!

Навантаження набагато менше на ноги - не так, як просто на повітрі бігати. Приємно - я взагалі-то давно не купався в басейні, та й в морі давно не купався. Воно ж закрите!

Велотренажер, бігова доріжка та спеціальна система для витягування хребта. Під водою м'язи краще розслабляються та швидше відновлюються. До того ж вода у басейні - мінеральна, цілюща - з власної свердловини закладу.

Анатолій Пліс, фізичний терапевт:

Під власною вагою відбувається витяжка хребта. Вже на другий сеанс люди кажуть: реально допомагає, полегшення відчувається відразу.

Далі - ерготерапія: "Хотабу" потрібно відновити моторику та чутливість руки. На спецтренажері - невеличкими рухами - пошкоджені м'язи зміцнюються, а у мозку утворюються нові нейронні зв'язки.

Валерія Масюк, фізична терапевтка:

Для чого ми це робимо: для того, щоб відновити самообслуговування людини. Що таке самообслуговування - це сходити в туалет, попити, поїсти: зробити те, до чого ти звик у звичайному повсякденному житті.

"Хотаб" каже: після двох тижнів таких занять почувається краще.

Позивний "Хотаб", військовослужбовець Збройних сил України:

Я думаю, що потрібно відкривати усі санаторії для військових. Всі, які є. Всі терапії, які є. Хлопців дуже багато - хлопці скалічені й душею, і тілом.

Реабілітація після мінно-вибухових травм - одне з головних завдань центру, що відкрився в Одесі. Тут за допомогою і новітніх методик, і вже перевіреної роками лікувальної фізкультури - військові заново вчаться рухатися.

Тамара Андрєєва, медичний директор закладу:

Після травми, не дивлячись на те, чи була операція, чи не була, частково втрачаються функції. І для того, щоб не доводити до інвалідизації чи зменшити її ризик, ми проводимо цю реабілітацію.

А ще ударно-хвильова та магнітотерапія, грязелікування, бальнеологія - лікарі кажуть: важливо, щоб все це працювало у комплексі - і тоді буде потрібний результат.

Позивний "Ворон", військовослужбовець Збройних сил України:

До цього я щодня приймав медикаменти від тиску: в мене стрибав тиск, то зараз після двох тижнів, що я в госпіталі, я не прийняв ні одної таблетки, і в мене тиск - сто двадцять на вісімдесят. Я себе почуваю взагалі ідеально.

Головна ж родзинка закладу - це прилад лазерної терапії М-6: наразі він єдиний на півдні України. Таке обладнання дозволяє пришвидшити процес реабілітації пошкоджених органів у два-три рази! Якщо коротко: синхронне застосування двох режимів лазерного випромінювання забезпечує одночасно і протизапальну, і знеболювальну дію.

Анастасія Кошель, керівниця лікувального корпусу:

Для того, щоб далі продовжувати реабілітацію і реабілітуватися у післягострому та довготривалому періоді, ми найперше, що робимо - це знімаємо больовий синдром. І ця процедура нам дуже добре допомагає в цьому.

Наразі на Одещині військовослужбовці можуть отримати допомогу у півсотні лікувальних закладів. Приблизно половина з них проводять реабілітацію. А найближчим часом, за інформацію обласного Департаменту охорони здоров'я, заплановано відкриття нових реабілітаційних центрів у Балті, Одесі та Ізмаїлі.