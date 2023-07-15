В Одесі відкрився сучасний реабілітаційний центр для військових [ Редагувати ]
Новітні технології на захисті здоров'я українських бійців. В Одесі відкрився реабілітаційний центр, де військовим допомагають відновитися після важких поранень та привести до ладу емоційний стан. Обладнання - найсучасніше: його буквально одиниці на всю країну.
В чому ж особливість та як самі пацієнти оцінюють інноваційні методики?
Піхотинець на псевдо "Хотаб" отримав важке поранення під час звільнення Херсонщини. Лікарям ледь вдалося врятувати йому руку. Позаду - довге лікування. Попереду - реабілітація. Сьогодні піхотинець вперше випробовує інноваційні технології: акватренажери!
Навантаження набагато менше на ноги - не так, як просто на повітрі бігати. Приємно - я взагалі-то давно не купався в басейні, та й в морі давно не купався. Воно ж закрите!
Велотренажер, бігова доріжка та спеціальна система для витягування хребта. Під водою м'язи краще розслабляються та швидше відновлюються. До того ж вода у басейні - мінеральна, цілюща - з власної свердловини закладу.
Анатолій Пліс, фізичний терапевт:
Під власною вагою відбувається витяжка хребта. Вже на другий сеанс люди кажуть: реально допомагає, полегшення відчувається відразу.
Далі - ерготерапія: "Хотабу" потрібно відновити моторику та чутливість руки. На спецтренажері - невеличкими рухами - пошкоджені м'язи зміцнюються, а у мозку утворюються нові нейронні зв'язки.
Валерія Масюк, фізична терапевтка:
Для чого ми це робимо: для того, щоб відновити самообслуговування людини. Що таке самообслуговування - це сходити в туалет, попити, поїсти: зробити те, до чого ти звик у звичайному повсякденному житті.
"Хотаб" каже: після двох тижнів таких занять почувається краще.
Позивний "Хотаб", військовослужбовець Збройних сил України:
Я думаю, що потрібно відкривати усі санаторії для військових. Всі, які є. Всі терапії, які є. Хлопців дуже багато - хлопці скалічені й душею, і тілом.
Реабілітація після мінно-вибухових травм - одне з головних завдань центру, що відкрився в Одесі. Тут за допомогою і новітніх методик, і вже перевіреної роками лікувальної фізкультури - військові заново вчаться рухатися.
Тамара Андрєєва, медичний директор закладу:
Після травми, не дивлячись на те, чи була операція, чи не була, частково втрачаються функції. І для того, щоб не доводити до інвалідизації чи зменшити її ризик, ми проводимо цю реабілітацію.
А ще ударно-хвильова та магнітотерапія, грязелікування, бальнеологія - лікарі кажуть: важливо, щоб все це працювало у комплексі - і тоді буде потрібний результат.
Позивний "Ворон", військовослужбовець Збройних сил України:
До цього я щодня приймав медикаменти від тиску: в мене стрибав тиск, то зараз після двох тижнів, що я в госпіталі, я не прийняв ні одної таблетки, і в мене тиск - сто двадцять на вісімдесят. Я себе почуваю взагалі ідеально.
Головна ж родзинка закладу - це прилад лазерної терапії М-6: наразі він єдиний на півдні України. Таке обладнання дозволяє пришвидшити процес реабілітації пошкоджених органів у два-три рази! Якщо коротко: синхронне застосування двох режимів лазерного випромінювання забезпечує одночасно і протизапальну, і знеболювальну дію.
Анастасія Кошель, керівниця лікувального корпусу:
Для того, щоб далі продовжувати реабілітацію і реабілітуватися у післягострому та довготривалому періоді, ми найперше, що робимо - це знімаємо больовий синдром. І ця процедура нам дуже добре допомагає в цьому.
Наразі на Одещині військовослужбовці можуть отримати допомогу у півсотні лікувальних закладів. Приблизно половина з них проводять реабілітацію. А найближчим часом, за інформацію обласного Департаменту охорони здоров'я, заплановано відкриття нових реабілітаційних центрів у Балті, Одесі та Ізмаїлі.
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