Окрім природних даних, у рецепті успіху Еліни - її характер і багато праці.

Українська тенісистка Еліна Світоліна феєрично повернулася на корт. Українка дійшла до півфіналу найпрестижнішого турніру - Вімблдону. Таким чином, Світоліна підтвердила свій статус у сотні найкращих ракеток світу. Наша Світлана Шекера побувала на кортах, де зростала українська тенісистка.

Це фантастика. Так говорили про гру Еліни Світоліної на цьогорічному Вімблдоні. Вона технічно обігрує першу ракетку світу і потрапляє до півфіналу найпрестижнішого тенісного турніру.

І хоча за крок до фіналу українка зупинилася, програвши чешці Маркеті Вондроушовій, все ж показала дух боротьби, підтвердивши своє місце в топ-100 найкращих тенісисток світу.

А зростала і тренувалася тенісистка на цих харківських кортах. Майбутню зірку в 12-річній дівчинці з Одеси розгледів Юрій Сапронов.

Юрій Сапронов, меценат:

Це була осінь 2006 року, я був в Одесі, на матчі кубка Девісу Україна-Великобританія, і мені сказали, що є талановита дівчинка маленька. Я поїхав подивитись. Що вразило тоді - 12 років, великі глибокі дорослі очі.

Батьки Еліни підписали контракт, і погодилися переїхати до Харкова. Тут з нею займався тренер Андрій Луценко. Він каже, вже тоді Еліна відрізнялася від однолітків.

Андрій Луценко, тренер Еліни Світоліної:

Приходили такі діти, що, по-перше, технічно, по-друге, фізично не підготовлені, вона вже була тоді в Україні, так говоритимемо, перша. Вже результати у неї були, нам треба було додати технічну частину. І фізпідготовку.

Окрім природних даних, у рецепті успіху Еліни - її характер і багато праці.

Андрій Луценко, тренер Еліни Світоліної:

Це зараз можу сказати: так, величезна працьовитість, так, характер бійцівський. Вона вже у 15 років грала турніри.

Колосальна працелюбність. Жодної зіркової хвороби. А ще вона дослухається до тренера і не боїться змінювати техніку. А після паузи, пов'язаної з народженням дитини, розповідає тренер, манера гри Світоліної змінилася на краще.

Андрій Луценко, тренер Еліни Світоліної:

Зараз я дивлюся - вона така розслаблена. І це виходить свобода, і це виходить хльост, і це виходить сила удару, тобто ось після народження, щось таке ... Дай Боже, щоб це залишилося. Зараз вона знайшла розслаблення, грає. Нікуди не поділася її воля до перемоги, але одна справа - це грати з м'якими м'язами чи затискатися.

Такою ж, як Еліна, хоче стати й Варвара. Дівчинка, попри всі складнощі, продовжує тренуватися в прифронтовому Харкові.

Варвара Любенко-Олександрова, тенісистка:

Коли вона виграє, мені дуже подобається, що вона виграє. Це приклад, як грати, якісь тактики для тенісу.

Утім, велика війна вже наклала свій відбиток на розвиток дитячого тенісу в Харкові. Більшість вихованців - зараз перебувають або за кордоном, або в західних областях. І головне, щоб Україна перемогла і діти змогли повернутися до рідного міста. Бо в Україні - потужна команда саме дитячих тенісних тренерів. І вони в змозі зростити ще не одну зірку рівня Еліни Світоліної.