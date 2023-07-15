На Бахмутському напрямку під шквальним вогнем артилеристи утримують позиції та нищать ворога [ Редагувати ]
Під шквальним вогнем вони утримують позиції, нищать техніку та живу силу ворога. Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про роботу артилеристів 10-ї гірсько-штурмової бригади, які нині працюють на Бахмутському напрямку.
Дорогою до наших артилеристів - бачимо результати ранкових атак ворога. росіяни поцілили у церкву та житлові будинки.
Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:
Артобстріли в принципі кожного дня, як із нашої сторони по них, так і з їхньої по нас. Буває, поодинокі групи намагаються прорватися на позиції. Зав'язується бій, відбивається - і на цьому все, і далі вони в оборону переходять на свої попередні позиції й стоять.
Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:
Ми приїхали до хлопців, які будуть зараз відпрацьовувати з Д-30, дорогою постійно чути прильоти. І зараз ми швиденько збираємось, йдемо до хлопців. Хлопці відпрацьовуватимуть - і назад в бліндаж, тому що відразу прилітає, як кажуть тут, "атветочка".
На позиціях з артилеристами живе пес, на ім'я Найс.
Не заважає вам працювати? - Ні, він збоку тихенько сидить, поки працюємо.
Поки аеророзвідка шукає цілі, маємо час познайомитися. Командир батареї з позивним "Атлас" воює з перших днів повномасштабної війни. Звільняв від рашистів Київщину, Житомирщину, а тепер - стримує російську навалу на Донеччині.
Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:
- А які цілі саме ця гармата вже вражала? - Підтверджені: жива сила противника, стрілецька зброя, АГСи, СПГ, міномети були знищені, автомобільна техніка, урали їхні, склади з боєприпасами.
Олександр служить уже 5-й рік. Пройшов шлях від заряджальника до командира гармати. Каже, стара перевірена гаубиця Д-30 - працює досить влучно та швидко!
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
В залежності від навідника, у мене от навідник працює хвилину, тоді вже можна стріляти. - Найшвидше скільки було? - 45 секунд.
Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:
Гармата доволі якісно працює і точно, для зразка саме такого року, якщо врахувати всі дані, всі поправки, вивірити точно, то з третього вже можна в ціль попасти. Десь в районі 5 метрів можна пристріляти.
Раптово перериваємо інтерв'ю. Розвідка передала координати ворожої цілі. На рахунку - кожна хвилина.
Одразу після пострілу - треба сховатися від ворога.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Замаскували гармату, і знову в укриття, бо бувають такі моменти, що вони підіймають безпілотник, квадрокоптери, і одразу вичислюють, звідки були виходити.
Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:
Гармата Д-30 відпрацювала, ми знаходимося в бліндажі, вже встигли поспілкуватись з хлопцями, і на момент того, як ми записували коментарі хлопців, працювало вороже РСЗВ.
Загарбники у відповідь стріляли навмання і нікуди не влучили. Коли ж ворожа атака припинилася, розвідка повідомила: наші артилеристи вразили живу силу противника. А сусідній підрозділ підбив ще й склад боєкомплекту окупантів.
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