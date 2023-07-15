Коли ж ворожа атака припинилася, розвідка повідомила: наші артилеристи вразили живу силу противника.

Під шквальним вогнем вони утримують позиції, нищать техніку та живу силу ворога. Наш наступний матеріал, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення, про роботу артилеристів 10-ї гірсько-штурмової бригади, які нині працюють на Бахмутському напрямку.

Дорогою до наших артилеристів - бачимо результати ранкових атак ворога. росіяни поцілили у церкву та житлові будинки.

Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:

Артобстріли в принципі кожного дня, як із нашої сторони по них, так і з їхньої по нас. Буває, поодинокі групи намагаються прорватися на позиції. Зав'язується бій, відбивається - і на цьому все, і далі вони в оборону переходять на свої попередні позиції й стоять.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

Ми приїхали до хлопців, які будуть зараз відпрацьовувати з Д-30, дорогою постійно чути прильоти. І зараз ми швиденько збираємось, йдемо до хлопців. Хлопці відпрацьовуватимуть - і назад в бліндаж, тому що відразу прилітає, як кажуть тут, "атветочка".

На позиціях з артилеристами живе пес, на ім'я Найс.

Не заважає вам працювати? - Ні, він збоку тихенько сидить, поки працюємо.

Поки аеророзвідка шукає цілі, маємо час познайомитися. Командир батареї з позивним "Атлас" воює з перших днів повномасштабної війни. Звільняв від рашистів Київщину, Житомирщину, а тепер - стримує російську навалу на Донеччині.

Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:

- А які цілі саме ця гармата вже вражала? - Підтверджені: жива сила противника, стрілецька зброя, АГСи, СПГ, міномети були знищені, автомобільна техніка, урали їхні, склади з боєприпасами.

Олександр служить уже 5-й рік. Пройшов шлях від заряджальника до командира гармати. Каже, стара перевірена гаубиця Д-30 - працює досить влучно та швидко!

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

В залежності від навідника, у мене от навідник працює хвилину, тоді вже можна стріляти. - Найшвидше скільки було? - 45 секунд.

Позивний "Атлас", військовослужбовець Збройних сил України:

Гармата доволі якісно працює і точно, для зразка саме такого року, якщо врахувати всі дані, всі поправки, вивірити точно, то з третього вже можна в ціль попасти. Десь в районі 5 метрів можна пристріляти.

Раптово перериваємо інтерв'ю. Розвідка передала координати ворожої цілі. На рахунку - кожна хвилина.

Одразу після пострілу - треба сховатися від ворога.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Замаскували гармату, і знову в укриття, бо бувають такі моменти, що вони підіймають безпілотник, квадрокоптери, і одразу вичислюють, звідки були виходити.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

Гармата Д-30 відпрацювала, ми знаходимося в бліндажі, вже встигли поспілкуватись з хлопцями, і на момент того, як ми записували коментарі хлопців, працювало вороже РСЗВ.

Загарбники у відповідь стріляли навмання і нікуди не влучили. Коли ж ворожа атака припинилася, розвідка повідомила: наші артилеристи вразили живу силу противника. А сусідній підрозділ підбив ще й склад боєкомплекту окупантів.