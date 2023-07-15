Попри те, що літо у розпалі, кількість громадян, що їдуть за кордон, відчутно не зросла. На українсько-польському пункті пропуску "Устилуг-Зосин", що на Волині, черги із легковиків є, але вони помірні. Їдуть люди переважно до рідних, на роботу та на шопінг. Українські прикордонники запевняють: наскільки можуть, забезпечують максимальну швидкість і комфорт при перетині кордону.

Міжнародний українсько-польський пункт пропуску «Устилуг» - єдиний на Волині, котрий можна перетнути на легковику. На виїзд до Польщі очікує приблизно півсотні машин. Ірина їде за кордон на роботу, у черзі вже три години.

Ірина, водійка автомобіля:

З долини їдемо, машин, може, 35-40 було перед нами. Сьогодні повільно, часом буває дуже швидко. Тобто не тільки від наших це залежить - від поляків залежить.

Киянин Сергій налаштувався стояти у черзі до 15 годин. Адже мав неприємний досвід тривалого очікування торік у грудні. Але зараз, розповідає, все інакше.

Сергій, водій автомобіля:

Я взимку був, то чекав довше. Зараз я о 10.30 під'їхав, то скільки це виходить? 2 години. Це швидко.

Руслана їде із маленькими дітьми до родичів. В черзі стояла не довго. То ж малюки не втомилися. Жінка вже очікує оформлення на польському боці.

Руслана, водійка автомобіля:

Зараз ми швидше проїхали набагато, ніж раніше. Ну, з дітками, але ж все одно зачекали 20 хвилин.

Олесі менш пощастило, вона очікує вже 5 годин. Жінка часто їздить до Польщі й ділиться спостереженням - черги останнім часом, хоч і не критично, але зросли.

Олеся, мандрівниця:

Я думаю, що спочатку люди боялися того, що мало відбутися дубль-2 після Чорнобиля, було багато машин, багато черг, коли ми їздили по роботі за кордон. А зараз, думаю, у зв'язку з літом. Люди кудись їдуть, хочуть кудись рухатися, психіка має рятуватися.

Проте людей, які б мандрували за кордон на відпочинок знайти годі. Переважно їдуть до Польщі на роботу, до родичів або ж на закупи. Прикордонники кажуть, на в'їзд в Україну пасажиропотік більший ніж на виїзд, і така тенденція зберігається впродовж останнього року.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:

Найбільше таке накопичення спостерігаємо в п'ятницю на виїзд із території України. Були дні, коли в черзі на перетин кордону очікувало біля 200 легкових автомобілів.

На українській стороні перевіряють документи максимально швидко, щоб не створювати черг, запевняє прикордонниця. Радить уважно дотримуватися формальностей тим, хто їде з дітьми. І нагадує, самостійно дитина може перетинати кордон лише коли досягнула 16-річного віку.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:

Якщо особа до 16 років слідує з одним із батьків або дідусем, бабусею, мачухою або вітчимом, повнолітнім братом чи сестрою, їм не потрібна згода від другого з батьків. Якщо дитина до 16 років їде у супроводі сторонньої особи, то потрібна заява одного з батьків.

За минулий місяць з України через пункт пропуску "Устилуг" виїхало понад 142 тисячі громадян, а повернулося майже 150 тисяч.