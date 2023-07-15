Лаванда як ліки для бійців і допомога для ЗСУ. На Рівненщині батьки військовослужбовців, які нині захищають Україну, зростили фіолетове поле. На фронт передають запашну олію та гідроліт, щоб гоїлися рани бійців. Лавандову продукцію також продають, а по цій вартості купують та ремонтують машини для бригади.

А ще на заспокійливу локацію приїжджають батьки Героїв, які поклали життя за Україну. Як Прованс по-рівненськи лікує душі та допомогає військовослужбовцям і їх родинам - дивіться у сюжеті.

Фіолетове море на околиці села Суйми. Тут нині рясно розквітла лаванда. На полі - понад три тисячі саджанців. Їх три роки тому поблизу батьківського обійстя висадило подружжя Капітул.

Андрій Капітула, власник лавандового поля:

Що ті городи. Картопля є картопля, а хочеться щось нового. На такій красоті людина відпочине, приїде. Бджоли гудуть, все пахне навколо.

Ганна Капітула, власниця лавандового поля:

Віддушина. Я тут відпочиваю. Коли працюю на полі, я просто мушу думати про війну, бо це поле зараз допомагає нашим хлопцям, підтримує нашу бригаду і... жити.

Син Ганни та Андрія нині боронить Україну на сході. Хлопець пішов до війська, коли закладали це поле лаванди. Встиг лише підготувати з батьком ґрунт, а щоб Петро бачив, як квітне - матір шле фото і передає на фронт лавандову продукцію.

Ганна Капітула, власниця лавандового поля:

Він тішиться і завжди каже: "Мамо, мабуть, тобі важко". Лаванду в мішечках передавала, олійку і гідроліт, та коли закінчується, то він сам просить. Гідролатом вони лікуються. Він має антибактеріальний ефект, і я передаю їм по півтора літра туди.

Лаванда - нині основний заробіток подружжя. Кошти отримані від продажу квітів і продукції спрямовують бійцям.

Ми наразі закрили збір на ремонт автомобіля їхнього. Вчора він мені писав, що ще треба один автомобіль, каже: там ще один-два виїзди, і вже не буде чим їхати.

Син пані Наталії служив в одній бригаді з Петром. Тепер йому навіки - 22.

Був життєрадісним, цілеспрямованим. Дуже добрим він настільки був добрим і хоробрим. Це його дійсно бойові шеврони, які були на його формі. Не на тій, в якій він загинув, бо з тієї не лишилося нічого.

Жінки як можуть підтримують одна одну. Для них, кажуть, важливе спілкування. Окрім того, на запашному полі можна трохи підлікувати й душу. Сьогодні лаванду Наталія назбирала для сина, бо він дуже любив квіти.

Наталія Козік, жителька села Святе:

Він настільки любив природу, настільки світ. Навіть не знаю, мабуть, спішив жити. Квітів, мабуть, наперед надарував мені, бо знав, що не встигне подарувати. Тепер я ношу от квіти. От сьогоднішній такий букет - лаванда сьогоднішня - це йому буде.

На фіолетовій запашній локації приймають відвідувачів. Влаштовують фотосесії.

Анна, жителька Рівного:

Така ностальгія. Тут емоції такі позитивні, відпочиваєш душею і тілом, насичуєшся цим ароматом. Люди близькі, знайомі, і треба їх підтримувати. Це важка праця біля цієї лаванди, я б так не змогла.

Квіти нині на піку цвітіння. Таким яскравим поле буде до кінця липня. А далі лаванду зберуть. Роботи ще дуже багато. Треба буде зробити ефірну олію.

А ще треба підготувати поле до наступного сезону.

Якби тільки можна було тут відсвяткувати перемогу, то це ну це було б велике щастя просто. Хотілося б, звісно, приймати військових живих-здорових.