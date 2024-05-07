Кабінет міністрів оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. Про це повідомляє Уряд Online.

За кордон зможуть виїжджати юнаки віком від 18 до 22 років, які:

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання до іноземних закладів освіти строком на 1 семестр.

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Студенти повинні мати при собі наступні документи:

е-квиток студента;

засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);

довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

У довідці мають бути вказані підстави співпраці, термін навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Нагадаємо, що студентам приватних вишів заборонено перетинати кордон. Таке право мають лише студенти державних і комунальних закладів вищої освіти.