Студентам-юнакам дозволили виїжджати за кордон: кому і на яких умовах [ Редагувати ]
Кабінет міністрів оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не тільки дівчата, а й хлопці також можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. Про це повідомляє Уряд Online.
За кордон зможуть виїжджати юнаки віком від 18 до 22 років, які:
- не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;
- навчаються на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- є учасниками освітньої академічної мобільності;
- їдуть на навчання до іноземних закладів освіти строком на 1 семестр.
Студенти повинні мати при собі наступні документи:
- е-квиток студента;
- засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
- довідку від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.
У довідці мають бути вказані підстави співпраці, термін навчального семестру за кордоном, відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів, підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
Нагадаємо, що студентам приватних вишів заборонено перетинати кордон. Таке право мають лише студенти державних і комунальних закладів вищої освіти.
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