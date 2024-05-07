росія більше не використовує так званий Кримський міст, який веде з Краснодарського краю рф до окупованого Криму, для постачання своїх військ на лінії фронту. Натомість росіяни переключилася на сухопутні маршрути через окуповані східні області України.

Про це пише The Independent, посилаючись на супутникові знімки компанії Maxar. Аналіз знімків показує, що з лютого до квітня 2024 року на залізничній частині Кримського мосту, яка з'єднує материкову частину рф з окупованим Кримом, не було зафіксовано жодного вантажного поїзда з військовою технікою. Лише одного разу 29 лютого мостом проїжджав вантажний потяг, який перевозив 55 цистерн з паливом.

На Кримському мосту практично відсутній рух транспорту, тому він більше не може служити ефективною військовою мішенню для збройних сил України, вважають аналітики.

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З початку повномасштабного вторгнення в Україну Кримський міст, збудований у Керченській протоці невдовзі після окупації півострова, двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники.

Після обох атак рух мостом на якийсь час зупинили, однак згодом конструкцію відновили. Останнім часом українська влада натякає, що Сили оборони готують новий удар по Кримському мосту, яким ворог перекидає зброю на окупований півострів.