"Ми цього точно не замовляли": Зеленський прокоментував вибух на Кримському мосту [ Редагувати ]
Україна не має жодного відношення до вибуху, який стався на Кримському мосту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News.
Ми цього (вибуху - ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо.
За словами глави держави, у росії зараз відбувається серйозний конфлікт між вертикалями влади, зокрема, між військовими та спецслужбами, і вибух на мосту міг стати результатом внутрішньої боротьби між силовиками.
У них (у росії - ред.) є серйозні конфлікти між військовими та їх спецслужбами, розвідкою. Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них головний.
Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту (довжина - 19 км) пролунав вранці, 8 жовтня. На автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули 7 паливних цистерн залізничного складу.
Внаслідок вибуху частково обрушилися два автомобільні прольоти до окупованого Криму, пошкоджено понад кілометр залізничних колій.
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