Рятувальники показали наслідки російської атаки на Київщині [ Редагувати ]
Внаслідок російської атаки у Київській області знищені і пошкоджені 14 житлових будинків, поранені дві людини.
Про це повідомила ДСНС Київської області у Facebook.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині. Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей, - йдеться у повідомленні.
На фото та відео ДСНС видно пошкоджені і зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, паркани.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.
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