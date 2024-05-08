Внаслідок російської атаки у Київській області знищені і пошкоджені 14 житлових будинків, поранені дві людини.

Про це повідомила ДСНС Київської області у Facebook.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині. Уламками ворожих ракет знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей, - йдеться у повідомленні.

На фото та відео ДСНС видно пошкоджені і зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, паркани.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській та Вінницькій.