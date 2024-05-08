росія почала виробляти та застосовувати проти України модернізовану версію ракет Х-101 (західна назва - AS-23 "Kodiak"), яка має подвійну бойову частину, тому, відповідно, завдає більшої шкоди. Про це повідомляє Defense Express.

У модернізованій Х-101 стоїть подвійна бойова частина - на додачу до стандартної БЧ масою 450 кг там також стоїть і додаткова БЧ масою 350 кг, загалом 800 кг. Вперше використання рашистських ракет з такою "новацією" для ударів по Україні зафіксували лише наприкінці березня 2024 року. Це дає підстави припустити, що російський ВПК розгортає виробництво ракет Х-101 з подвійною БЧ.

Росіяни змогли поставити на Х-101 подвійну БЧ масою 800 кіг за рахунок зменшення розміру паливного баку та зниження показника дальності польоту орієнтовно від 5500 км до 2250 км.

Так ворог зміг збільшити руйнівну потужність ракети Х-101, використавши подвійну бойову частину, зберігши при цьому запас дальності, достатній для виконання ударів по території України.

Для ілюстрації - запас в 2250 кілометрів в теорії дозволяє пролетіти маршрут від Саратовської області рф до Львівщини, при цьому навіть зберігається "залишок" на 500-700 км для активного маневрування.

Незрозуміло, чи вносили росіяни якісь зміни у роботу системи наведення та інші елементи бортової апаратури для Х-101 із подвійною БЧ. При падінні збитої ракети обидві бойові частини не спрацювали при ударі об землю.

Використання таких ракет для ударів по нашій енергетиці зараз може свідчити про те, що ворог при плануванні ударів вимушений враховувати те, що наша ППО показує стабільно високий рівень ефективності.

Нагадаємо, вночі 8 травня російські війська атакували Україну 55 ракетами різних типів та 21 ударний дроном, 59 ворожих повітряних цілей вдалося знищити.