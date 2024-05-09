Інформація про те, що хакери зламали супутниковий сигнал "Інтера" і транслювали на каналі парад у Москві не відповідає дійсності [ Редагувати ]
Inter Media Group обурена поширенням деякими медіа неперевіреної інформації щодо того, що начебто хакери зламали супутниковий сигнал "Інтера" і транслювали на каналі парад у Москві. Це не відповідає дійсності.
Просимо колег користуватися тільки перевіреною інформацією. Згідно з інформацією, яку ми отримали від супутникового оператора SES ASTRA AB, 9 травня 2024 року трансляції через супутник ASTRA-4A зазнавали інтерференції від потужного зовнішнього радіосигналу: згідно з даними моніторингу, телеканали "Інтер" K1, "Мега", НТН, "Піксель TV", та "Enter-фільм" зазнали перерви у трансляції тривалістю 17 секунд – із 11:09:48 до 11:10:05.
Після цього інтерференція не спостерігалася. Жодних змін у контенті зазначених каналів не зафіксовано! Все обладнання космічного апарата ASTRA-4A та наземна інфраструктура SES працювали під час цих інцидентів і працюють наразі у штатному режимі.
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