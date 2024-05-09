Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Звільнити РУДЯ Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України.
Звільнення начальника Управління державної охорони може бути пов'язане зі зривом замаху на президента Зеленського, голову СБУ Малюка та начальника ГУР Буданова. Правоохоронці затримали двох полковників Управління державної охорони, які начебто працювали на ФСБ рф і готували замахи на перших осіб.
Нагадаємо, 9 травня Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки ЗСУ, а Героя України Олександра Трепака - командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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