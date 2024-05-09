Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України. Про це повідомив Офіс президента та опублікував указ №315.

Призначити Герегу Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних сил України, - йдеться у повідомленні.

До цього Герега очолював Сили підтримки ЗСУ з 2021 по березень 2024 року. У березні цього року на його місце призначили бригадного генерала Олександра Яковця, але в квітні Яковця призначили головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Дмитро Герега почав свою військову кар'єру як командир взводу і просунувся до генерального рівня. Він також очолював відділ оперативного забезпечення 8-го армійського корпусу Сухопутних військ та управління Сил підтримки ОК "Північ".