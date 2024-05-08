Президент України Володимир Зеленський призначив 116 суддів. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

На сьогодні залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"Президент підписав Укази про призначення суддів, вони всі є на сайті Президента. Сьогодні Україна отримає 116 суддів.

Кадрове забезпечення судової системи, процедури добору та призначення суддів, їх професійної підготовки та забезпечення контролю за доброчесністю - фундамент змін й вони відбуваються.

На сьогоднішній день залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів в залежності від спеціалізації і інстанційності.

Деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, як наслідок - відображається на строках розгляду справ. Зрозуміло, що одразу після підписання Указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже "світло у кінці тунелю", - йдеться у дописі.

Ірина Мудра прозвітувала про проведену роботу в Офісі Президента. Зокрема це інвентаризація внесених Вищою радою правосуддя подань про призначення суддів; розробка концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024-2026.

Нагадаємо, 1 травня президент Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ.