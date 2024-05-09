Німеччина купить у США три HIMARS для України [ Редагувати ]
Німеччина придбає у США три реактивні системи залпового вогню HIMARS і передасть їх Україні. Про це оголосив міністр оборони ФРН під час візиту до Вашингтона. Його слова наводить портал t-online.
У співпраці з американцями ми придбаємо для України три пускові установки HIMARS. Вони надійдуть зі складу збройних сил США і будуть оплачені нами.
За словами глави Міноборони Німеччини, для НАТО важливо підтримувати Україну зараз, оскільки успіх путіна розв'яже руки автократам по всьому світу.
Boris Pistorius kündigt in Washington gerade an, dass die Bundesrepublik 3 HIMARS System von den USA kauft und in die #Ukraine liefern wird. @tonline pic.twitter.com/SbHQe9dYRk— Bastian Brauns (@BastianBrauns) May 9, 2024
РСЗВ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) була розроблена американськими компаніями BAE Systems та Lockheed Martin, її виробництво ведеться з 2003 року. Здатна нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Дальність стрільби - до 80 км.
Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS.
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