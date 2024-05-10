Визначились фіналісти єврокубкових турнірів у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Першого фіналіста визначили у Лізі конференцій. У середу, 8 травня, ним стала "Фіорентина", яка за сумою двох матчів здолала бельгійський "Брюгге" (4:3).

У фіналі Ліги конференцій "Фіорентина" зіграє проти "Олімпіакоса". У матчі-відповіді грецька команда вдруге перемогла "Астон Віллу" (2:0) та пройшла англійський клуб за сумою двох матчів з рахунком 6:2.

"Фіорентина" другий рік поспіль зіграє у фіналі Ліги конференцій. У сезоні 2022/23 італійська команда програла матч за титул англійському "Вест Гему".

У Лізі Європи пару фіналістів склали німецький "Баєр" та італійська "Аталанта". Німці пройшли римлян за сумою двох ігор (4:2). "Аталанта" ж обіграла "Марсель" (3:0) та пройшла французький клуб з рахунком 4:1.

"Баєр" вперше за 22 роки зіграє у єврокубковому фіналі. Востаннє леверкузенці грали на цій стадії у Лізі чемпіонів у сезоні 2001/02, де поступилися "Реалу".

Ліга Європи. 1/2 фіналу

"Аталанта" (Італія) - "Марсель" (Франція) 3:0 (за сумою двох матчів - 4:1)

"Баєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія) 2:2 (4:2)

Ліга Конференцій. 1/2 фіналу

"Брюгге" (Бельгія) - "Фіорентина" (Італія) 1:1 (3:4)

"Олімпіакос" (Греція) - "Астон Вілла" (Англія) 2:0 (6:2)

Коли відбудуться єврокубкові фінали

Ліга Європи - 22 травня. "Аталанта" - "Баєр"

Ліга Конференцій - 29 травня. "Олімпіакос" - "Фіорентина"

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня, "Боруссія" Дортмунд зіграє з мадридським "Реалом".