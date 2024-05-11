У ЗСУ назвали головну мету наступу рф у Харківській області [ Редагувати ]
Наступ окупантів у Харківській області спрямований на відволікання українських сил і резервів на нову локацію. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.
Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутянський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.
Він наголосив, що при появі нової точки ведення бойових дій діють стандартні військові протоколи, які вимагають наявності резервів для військ, задіяних безпосередньо у бою.
І ось коли з’являється додаткова лінія в межах 10-20 км в залежності від задуму, звичайно що, на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні на лінії ведення боїв, створюється ситуація, яка потребує посилення логістики та задіяння резервів, що призводить до збільшення військового складу", - констатував Тимочко.
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