Наступ окупантів у Харківській області спрямований на відволікання українських сил і резервів на нову локацію. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

Ворог зараз посилив наступальні дії в районі того ж Куп’янська, Бахмутянський напрямок. Вони бачать, що не можуть досягти серйозного успіху на півдні. Звичайно ж, для того, щоб ЗСУ не могли посилити свої ресурси на будь-якому з цих напрямків та провести активну наступальну операцію по будь-якій лінії фронту", - пояснив він.

Він наголосив, що при появі нової точки ведення бойових дій діють стандартні військові протоколи, які вимагають наявності резервів для військ, задіяних безпосередньо у бою.