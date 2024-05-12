Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українським військам відомо про плани противника і вони гнучко реагують на всі дії рф, проте ситуацію в Харківській області він назвав "суттєво загостреною".

Про це у неділю, 12 травня, Сирський повідомив у Telegram.

Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Обстановка складна, але Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження, - повідомив Сирський.

Він зауважив, що на напрямках Куп'янського, Сіверського, Лиманського і Покровського тривають жорсткі бої, а ситуація швидко змінюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.