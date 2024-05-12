Майже 1300 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 11 травня, українські військові ліквідували ще 1260 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 482 290 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - близько 482 290 (+1260) осіб ліквідовано;
танків - 7454 (+5) од.;
бойових броньованих машин - 14375 (+22) од.;
артилерійських систем - 12472 (+30) од.;
РСЗВ - 1066 (+2) од.;
засоби ППО - 797 (+1) од.;
літаків - 350 (+0) од.;
гелікоптерів - 325 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9910 (+42) од.;
крилаті ракети - 2194 (+1) од.;
кораблі/катери - 26 (+0) од.;
підводні човни - 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 16819 (+64) од.;
спеціальна техніка - 2042 (+2) од.
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