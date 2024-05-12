У Вовчанську лишається до 500 людей, евакуація триває - Синєгубов [ Редагувати ]
На Харківщині окупанти продовжують обстріли цивільного населення. За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років.
Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії - збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію.
Тому евакуація цивільного населення - не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються", - йдеться у повідомленні.
Для евакуацію людей закликають цілодобово та безкоштовно дзвонити за номером: 0800339291.
За даними ГУР, наступ росіян на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.
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