На Харківщині окупанти продовжують обстріли цивільного населення. За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вовчанськ, Липці і всі пункти північного прикордоння - практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна. За сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську - жінка 46 років та чоловік 74 років.

Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії - збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію.

Тому евакуація цивільного населення - не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються", - йдеться у повідомленні.

Для евакуацію людей закликають цілодобово та безкоштовно дзвонити за номером: 0800339291.

За даними ГУР, наступ росіян на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.