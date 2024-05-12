Наступальні дії росіян на Харківщині розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці - ГУР [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міністерства оборони України знало про плани російських окупантів розпочати наступальні дії в Харківській області.
Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів у етері телемаратону.
Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. ГУР, як і належить, проінформувало всі необхідні інстанції та їхні керівництва, — запевнив він.
За його словами, на Харківському напрямку разом з іншими підрозділами Сил оборони воюють також бійці ГУР МО.
Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом зокрема, — зазначив Юсов.
Він додав, що на штурм українських позицій у Харківській області окупанти відправили військовослужбовців Московського та Ленінградського військових округів.
Представник ГУР наголосив, що своїм наступом на Харківщині росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та посіяти панічні настрої.
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