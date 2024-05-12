Головне управління розвідки Міністерства оборони України знало про плани російських окупантів розпочати наступальні дії в Харківській області.

Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів у етері телемаратону.

Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий. ГУР, як і належить, проінформувало всі необхідні інстанції та їхні керівництва, — запевнив він.

За його словами, на Харківському напрямку разом з іншими підрозділами Сил оборони воюють також бійці ГУР МО.

Зараз ворог зазнає великих втрат. Зрозуміло, що вся необхідна інформація оприлюднюється і Генштабом зокрема, — зазначив Юсов.

Він додав, що на штурм українських позицій у Харківській області окупанти відправили військовослужбовців Московського та Ленінградського військових округів.

Представник ГУР наголосив, що своїм наступом на Харківщині росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та посіяти панічні настрої.