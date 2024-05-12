У Брюсселі завершується фестиваль українського кіно "Ukraine On Film". Він щороку демонструє бельгійській публіці найяскравіші зразки українського сучасного та класичного кінематографа. Які фільми увійшли в цьогорічну програму? Як фестиваль впливає на сприйняття української культури в Європі?

Брюссель, кінотеатр у королівських галереях в центрі міста. Від пʼятниці тут щодня показують українське кіно. Так відбувається щороку з 2016-го, коли фестиваль "Ukraine On Film" заснували як форму українського культурного спротиву, каже організатор Денис Іванов.

Денис Іванов, організатор фестивалю "Ukraine On Film":

Ми, коли починали фестиваль, то українське кіно - це було щось, що належить до росії чи російської культури, самобутньої культури. І навіть куратора наших перших фестивалів від культурної інституції нам намагались призначити росіянку. Ми відмовилися зі зрозумілих причин. Зараз не треба доводити, що Україна - не росія, але це заслуга не фестивалю, а наших військових.

Відкриває цьогорічну програму документальний фільм "Мирні люди" - призер кількох міжнародних фестивалів, зокрема "Берлінале". Цей фільм - комбінація з перехоплених приватних телефонних розмов російських окупантів зі своїми рідними. Режисерка фільму Оксана Карпович опрацювала понад 30 годин таких записів. Серед них - зізнання в убивствах та тортурах. Ці розмови звучать на тлі статичних кадрів з розтрощених житлових будинків, шкіл та мостів на території України.

Для Оксани Карпович - це другий повнометражний фільм. Каже, найбільше хотіла показати західній публіці психологію простих російських громадян.

Оксана Карпович, режисерка фільму "Мирні люди":

Моя мета була відкрити очі світу на обличчя росії, яке вони не знають, я думаю, зазирнути, можна сказати, в глибини російської душі шляхом вивчення перехоплених розмов. У цих розмовах мене цікавили не стільки навіть російські окупанти, мене цікавили насамперед сімʼї - дружини, сестри, батьки тих, хто прийшов завойовувати Україну. І саме завдяки їхнім голосам, їхнім розмовам, інтимності, приватності, мені здається, що мені вдалося дослідити, як працює російська пропаганда в росії.

Ще один документальний фільм про війну "20 днів у Маріуполі". Стрічка Мстислава Чернова та команди Associated Press розповідає про перші 20 днів облоги Маріуполя під час повномасштабного вторгнення росіян. Фільм приніс Україні перший Оскар.

Про прифронтове життя та пригоди підлітків з Донбасу розповідає документальна стрічка "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко. Торік цей фільм показували на "Берлінале", він став переможцем фестивалю Docudays UA і загалом узяв участь у понад 30 кінофестах в різних країнах.

Але організатори взяли у програму не лише фільми про нинішню війну в Україні. В Брюсселі показали повнометражний дебют Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" - іронічний детектив, який нещодавно пройшов в українському прокаті. За словами організатора, важливо показувати не тільки історичні події, що розгортаються в Україні, а й наші мистецькі таланти.

Денис Іванов, організатор фестивалю "Ukraine On Film":

У нас є два фокуси. По-перше, ми маємо таку амбіцію до того, щоб фільми, які беруть участь у фестивалі, могли розказувати історію України. Якщо взяти всі фільми, які ми показували до цього - від Майдану до сьогоднішнього дня, то можна прослідкувати, що сталося з Україною в цей час. І з іншого боку, ми намагаємося представити тих талантів, які зʼявилися в Україні, або нам здається, що в Україні багато кінематографістів світового рівня, якими можна пишатися»

Закриває фестиваль - класика українського кіно - фільм "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Бельгійцям показують відреставровану версію. Ця стрічка посідає перше місце в рейтингу "сто найкращих українських фільмів" від Довженко-Центру. Показ у Брюсселі вшановує сторіччя з дня народження українського та вірменського кінорежисера. 2024 рік організація ЮНЕСКО визнала роком Параджанова у світі.